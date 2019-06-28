Görev yeri değişen 63 hakim ve savcıya veda gecesi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi'nin, Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi ile Diyarbakır Adliyesi'nde görev yapan ve başka illere atanan 63 hakim ve savcı için veda gecesi düzenlendi.

Bir otelde gerçekleştirilen programda konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır'da görev yapan hakim ve savcıların çok zor dönemde devletin adalete dayalı yargı hizmetini başarılı şekilde temsil ettiğini söyledi.

Güzeloğlu, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde yargının bütün personelinin ihanete karşı çok kararlı bir duruşun temsilcisi olduğunu dile getirerek, hakim ve savcıların kentte huzur ortamının oluşmasının hazırlayıcısı konumunda bulunduklarını belirtti.

"Ortaya koydukları ilkesel kararlı tutum ve davranışa gittikleri yerde de devam edeceklerine inancımı pekiştirmek istiyorum. Çok zor ve kritik zamanlardaki bu duruşları, Diyarbakır'da huzur, güven ve adaletin temininde çok önemli katkıları oldu. Tayini çıkan bütün hakim ve savcılarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum." diyen Güzeloğlu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ahmet Yavuz'a da yeni görev yerinin hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

Kararname ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Kamil Erkut Güre ise 15 Temmuz'da ülkenin başına gelen bela ile Diyarbakır'da göreve başladığını belirtti.

Güre, şöyle konuştu:

"Bizim geldiğimiz dönemde Diyarbakır'a 1 kişi tayin talebinde bulunmuştu. Bu yıl kararnamede 658 kişinin talep ettiği bir adliye oluşturduk. Buradan giderken geride çok düzenli, sistemi oturmuş, toplumda, yargıda saygınlık kazanmış bir adliye bırakıyoruz. Çok büyük tecrübelerle buradan gideceğiz. Kapımız herkese açtık. Diyalog kapısını açmakla her zaman büyük kazanç elde ettik. Buradan mutlu, huzurlu ve vicdanen rahat ayrılıyorum."

Konuşmaların ardından görev yerleri değişen hakim ve savcılara plaket verildi.

Geceye, kararname ile Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ahmet Yavuz, İl Emniyet Müdürü Tacettin Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, savcı, hakim ve adliye personeli katıldı.

Kaynak: AA