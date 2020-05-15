Görev yaptığı üniversiteden açıklama: Özgüven hakkında hukuki süreç başlattık İstanbul Aydın Üniversitesi, kadrolarında yer alan Prof. Dr. M. Kutluk Özgüven'in bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle üniversite yönetiminin acilen toplandığını ve Özgüven hakkında hukuki süreç başlattıklarını duyurdu.

İstanbul Aydın Üniversitesi, kadrolarında yer alan Prof. Dr. M. Kutluk Özgüven'in bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle üniversite yönetiminin acilen toplandığını ve Özgüven hakkında hukuki süreç başlattıklarını duyurdu.

İstanbul Aydın Üniversitesi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama şöyle; "Üniversitemizde görev yapmakta olan Prof. Dr. M. Kutluk Özgüven'in katıldığı televizyon programında yaptığı açıklama şahsi düşünceleri olup, İstanbul Aydın Üniversitesi'nin kurumsal yaklaşımını yansıtmamaktadır. Ancak böyle bir yaklaşımın, "Aydınlık bir geleceğe" sloganına sahip, öğrenci ve personelinin yüzde 60'ı kadın olan, Türkiye'nin aydınlık yarınlarının yetiştirilmesinde büyük görevler üstlenen ve geleceğin güçlü kadın liderlerini yetiştirmekten gurur duyan bir kurum tarafından kabul edilmesi, görmezden gelinmesi ya da mazur görülmesi kati surette mümkün değildir. Ülkemizin kanayan yarası olan çocuk istismarını olağanlaştırmayı amaçlayan bu açıklamasından dolayı kendisini şiddetle kınıyoruz.İstanbul Aydın Üniversitesi yönetiminin olay sonrası acilen toplanarak, söz konusu personel hakkında hukuki süreci başlattığını, süreç sonunda gerekli bilgiyi kamuoyuyla tekrar paylaşacağımızı, böyle bir zihniyetin kurumumuzda asla barınamayacağını bilhassa belirtmek isteriz."

- İstanbul

Kaynak: DHA