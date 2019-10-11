Görev yaptığı okula 56 yıl sonra "mektup"la döndü

11.10.2019 11:06

Malatya'nın Kuluşağı Mahallesi'nde 1963'te öğretmenlik yapan ve emekli olduktan sonra okula kolilerce kitap bağışında bulunan Halil Hulki Kürümoğlu, bir kitabın arasına koyduğu ve anılarını anlattığı mektubunun bulunmasıyla 56 yıl sonra görev yaptığı okula dönerek öğrencileriyle hasret giderdi.

Erzincan'da askerlik görevini yaptıktan sonra 1963'te o dönem köy olan Battalgazi ilçesine bağlı Kuluşağı Mahallesi'ndeki ilkokulda öğretmenlik yapan Kürümoğlu, zorluklar ve imkansızlıklar içerisinde mesleğini sürdürdü.

Kuluşağı İlkokulu'nda 6 yıl görev yaptıktan sonra tayininin çıkması dolayısıyla İzmir'e yerleşen ve mesleğini orada sürdüren Kürümoğlu, hep Kuluşağı Mahallesi'ndeki okula dönmeyi hayal etti.

Emekli olan ve aradan uzun bir süre geçmesine rağmen Malatya'daki okulla ilgili anılarını unutamayan Kürümoğlu, evindeki kitapları Malatya'da bulunan Kuluşağı İlkokulu'na göndermek için internet üzerinden mahalle muhtarına ulaştı.

Kürümoğlu, 3 yıl önce 17 koli kitap hazırlayıp bir kitabın arasına da yaşantısını ve tekrar görev yaptığı okulu görmek istediğini anlattığı mektubu koyarak okula gönderdi.

Okulda öğrenim gören bir öğrencinin kitapları okurken mektubu bulup annesine göstermesi üzerine aile, öğretmenle iletişime geçerek kendisini okula davet etti.

Ailenin daveti üzerine 56 yıl önce görev yaptığı okula gelen Kürümoğlu, o dönemde eğitim verdiği öğrencilerle bir araya gelerek hasret giderdi.

"Çok mutlu oldum"

Emekli öğretmen Halil Hulki Kürümoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görev yaptığı okula tekrar gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kürümoğlu, emekli olduktan sonra hep görev yaptığı okulu ziyaret etmeyi hayal ettiğini anlatarak, "Hep hayalimde, 'Acaba bir daha Kuluşağı'na gidebilir miyim, görebilir miyim, yolum düşer mi?' soruları vardı. Van Ercişli olduğum için sürekli gidip gelirdik fakat buraya gelmek nasip olmadı ama gerçekleşti ve geldim. Son 4-5 yıldır ısrarla bir gün nasip olsun da Kuluşağı'na tekrar gideyim diyordum. Çok mutlu oldum." dedi.

Okula kitap bağışı yapmaya karar verdiğinde internet üzerinden mahalle muhtarına ulaştığını anlatan Kürümoğlu, hazırladığı 17 koli kitabı okula gönderdiğini, koliler içerisinde yer alan bir kitabın arasına da anılarını anlatan mektubunu koyduğunu anlattı.

Kürümoğlu, yaşadığı duygu dolu anların kendisini mutlu ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ekmek yediğim yeri görmek istedim. Mahallelilerin beni sıcak bir havayla bağrına basması mutlu etti. Eski öğrencilerin çoğunu tanımıyorum. İsimlerini söylüyorlar da öyle hatırlıyorum. Çoğunu da tanımıyorum. Şu an da ki benim öğrencilerim en düşük 56-58 yaşındadır. Çok farklı bir duygu. Keşke her öğretmen benim gibi böyle 50-60 yıl önce gittiği bir mahallede böyle karşılansa ve kıymet verilse. Bütün mahalleliye teşekkür ediyorum."

"Böyle bir şeye sebep olduğumuz için sevinçliyiz"

Mektubu bulan öğrencinin annesi Yeter Sevim, bu hikayenin içerisinde yer almanın kendisine mutlu ettiğini söyledi.

Kızlarının okuldaki kitapları karıştırırken arasında mektubu bulduğunu anlatan Sevim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kızlarım kitabın arasında mektubu görüyor. Okuduklarında bizim soy ismimizi görünce, 'Bu annemleri ve dayılarımı ilgilendirir.' diye alıp bize getirmişler. Ben de okudum ve duygulandım. Hocam da buraya gelmeyi istemiş ve çok arzu etmiş. Telefon ve adresi yazılıydı. 1963 yılında burada görev yaptığı için ulaşamam diye düşündüm ama aradım ve ulaştım. Mektubu bulduğumu söyledim o da duygulandı. Buraya gelmek istediklerini söylediler. Davet ettik, geldiler. Çok mutluyuz, gururluyuz. Böyle bir şeye sebep olduğumuz için sevinçliyiz. İyi ki de geldiler ve böyle bir duyguyu yaşadık."

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de yaşanan hikayeyi duyunca ana şahit olmak ve emekli öğretmeni tebrik etmek için mahalleye geldiğini ifade etti.

Böyle bir insanı ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Güder, "Hocam çok duygulandı. Biz de 50 yaşındayız, ilk öğretmenlerimizi gördüğümüzde duygulanıyoruz. İnşallah bundan sonraki hayatı da ilk hayatı gibi mutlu mesut ve heyecanlı olur. Bugün burada 50-60 yıl öncesini yaşaması, orada gördüğü birçok insanın burada görülmesi farklı bir duygudur." sözlerine yer verdi.

Kaynak: AA