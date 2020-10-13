Görev yaptığı belediyeye son kez getirildi
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Görev yaptığı belediyeye son kez getirildi

13.10.2020 00:57 | Son Güncelleme: 13.10.2020 01:02
Görev yaptığı belediyeye son kez getirildi

Geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybeden Kilis Belediyesi Başkanı Mehmet Abdi Bulut için görev yaptığı belediye binasına son kez getirildi.

Geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybeden Kilis Belediyesi Başkanı Mehmet Abdi Bulut için görev yaptığı belediye binasına son kez getirildi. Hayatını kaybeden Belediye Başkanı Bulut için, belediye binası önünde tören düzenlendi.

Tansiyon hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede beyin kanaması geçiren Kilis Belediyesi Başkanı Mehmet Abdi Bulut, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetmişti. Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un al bayrağı sarılı tabutu, mesai arkadaşlarının ve sevenlerinin omuzunda görev yaptığı belediye binasına son kez getirildi. Mesai arkadaşları ile helalleştirilen Bulut'un cenazesi yapılan duaların ve karanfillerle belediyeden Kilis Asri Mezarlığı'na uğurlandı.

Belediye önündeki cenaze törenine Kilis Valisi Recep Soytürk, bazı daire müdürleri, belediye başkan yardımcıları, şube müdürleri, birim amirleri, mesai arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı.

Başkan Bulut'un cenazesi Kilis Asri Mezarlık'ta kılınacak cenaze namazının ardından defin edilecek. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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