Görev süresi dolan 3 kuvvet komutanın görev süreleri 1 yıl uzatıldı
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Görev süresi dolan 3 kuvvet komutanın görev süreleri 1 yıl uzatıldı

Kuvvet Komutlarının dolan görev süreleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla uzatıldı.

Görev süresi dolan 3 kuvvet komutanın görev süreleri 1 yıl uzatıldı
24.07.2020 09:59 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:02

Kuvvet Komutlarının dolan görev süreleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla uzatıldı. Bu kapsamda, değişikliğe gidilmeyen Türki Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Komuta Kademesi, cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarına imza atan komutanlar olarak bir kez daha güven yineledi.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı koordinesinde Milli Savunma Bakanlığı ve komutanlıkların uzun süren yoğun çalışmaları sonrasında gerçekleştirilen YAŞ'ta alınan kararlar kapsamında, 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 17 general ve amiral üst rütbeye, 51 albay da general ve amiralliğe yükseltildi.

Görev süresi dolan 35 general ve amiralin 1 yıl, 294 albayın ise görev süreleri 2 yıl uzatılırken 30 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibarıyla emekliliğe sevk edildi.

YAŞ kararlarının açıklanmasının ardından görev süresi dolan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süreleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararlarıyla birer yıl daha uzatıldı. Ayrıca, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in rütbe bekleme süresi ise temdit edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içi ve sınır ötesindeki harekatlarda üstlendiği önemli rolü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın, Mavi Vatan'ın korunmasındaki başarılarından dolayı Adnan Özbal'ın ve hava harekatlarıyla terör örgütlerine ağır darbe vurulmasında önemli görevler üstlenen Hasan Küçükakyüz'ün, başarılarından dolayı bu yönde karar alındığı değerlendirilirken, uzatmalarla birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarına imza atan TSK komuta kademesi mevcut yapısını korumuş oldu.

Terfiler dikkat çekti

Kararlar çerçevesinde terfi edenler arasında bazı isimler de dikkat çekti. Geçen seneki şuranın ardından görev süresi bir yıl uzatılan Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak, bu sene orgeneralliğe terfi ettirildi.

Gürak, Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirilen askeri eğitim, danışmanlık ve iş birliği faaliyetlerinin yürütülmesinde, başta bulunan isim olarak görev yapıyordu.

Bir önceki yıl görev süresi bir yıl uzatılan diğer isim olan 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı da korgeneralliğe yükseltilirken, "Kara Pençe" olarak bilinen Tuğgeneral Halil Sosyal ise bu sene bir üst rütbeye terfi eden diğer isim oldu.

Terörle mücadele kahramanlarına terfi

Terörle mücadelede başarılı operasyonları sevk ve idare eden Hakkari'deki 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Şırnak'taki 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç ise terfi eden diğer isimler arasında yer aldı.

Bu isimlerle birlikte Dağ ve Komando Tugay Komutan Yardımcısı Albay Hasan Paçalı, 1. Komando Er Eğitim Tugayı Komutanı Sebahattin Kalkan, 10. Komando Tugay Komutanı Albay Rıfat Dönel, 8. Komando Tugay Komutanı Albay Orhan Akkurt, 51. Komando Tugay Komutanı Hüseyin Aziz Çetinkaya ve Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutan Yardımcısı Albay Gürcan Sezengöz ise tuğgeneralliğe terfi etti. Söz konusu isimler, son dönemde hem yurt içi hem de sınır ötesinde terörle mücadele operasyonlarında bizzat görev alan ve sınırların korunmasında önemli mücadeleler veren isimler arasında yer alıyor.

Ayrıca, Tuğgeneral Davut Ala da terfi listesinde yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma (ASAL) Genel Müdürü olan Tuğgeneral Ala, kararlar kapsamında tümgeneralliğe terfi etti. Ala, 15 Temmuz darbe girişimine engel olmaya çalışırken hainler tarafından vurularak gazi olmuştu.

Koramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun oramiralliğe terfi etmesiyle, Donanma Komutanlığının başına tekrar oramiral olan bir isim getirilmiş oldu. Tatlıoğlu, FETÖ'nün kumpaslarından "Askeri Casusluk" davasında yargılanarak beraat eden isimler arasında yer almıştı. Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin de koramiralliğe terfi ettirildi.

FETÖ'nün kumpas davalarında yargılanmış, daha sonra yeniden yargılama sonucu üniformalarına kavuşan İstanbul Boğaz Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik ise terfi eden diğer bir isim oldu.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında da "yuvaya dönen" isimlerden Tuğgeneral Yaşar Kadıoğlu tümgeneralliğe, albaylar Doğan Eroğlu, Doğan Mart ve Hayrettin Koca tuğgeneralliğe yükseltildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında ise mavi vatanın savunmasında yapılan harekatlarda, önemli görevler de yer alan Donanma Harekat Başkanı Albay İsmail Güldoğan, Türkiye'nin 6. defa komutasını üstlendiği Aden Körfezi ve Somali açıkları ve Hint Okyanusunda deniz haydutluğu ile mücadele kapsamında görev yapan çokuluslu CTF-151'in komutanı Albay Nejat İnanır ile Deniz Kuvvetleri Genel Sekreteri İbrahim Kurtuluş Sevinç tuğamiralliğe yükselen albaylar listesinde yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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