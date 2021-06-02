Görev için gittiği evden 90 bin dolarlık eşya çalan polis tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Görev için gittiği evden 90 bin dolarlık eşya çalan polis tutuklandı

Görev için gittiği evden 90 bin dolarlık eşya çalan polis tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Japonya'da bir polis memuru, daha önce görev için gittiği bir evden 90 bin dolar değerinde eşya çaldığı suçlaması ile tutuklandı.

Japonya'da bir polis memuru, daha önce görev için gittiği bir evden 90 bin dolar değerinde eşya çaldığı suçlaması ile tutuklandı.

Japonya'nın Mie eyaletinde akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Yokkaichi-nishi karakolunda görevli 23 yaşındaki bir polis memurunun hırsızlık suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi. Dün Komono kasabasında yaşayan bir şirket yöneticisinin evine girerek 3 lüks kol saati dahil yaklaşık 90 bin dolar değerinde eşya çaldığı belirtilen polis, çaldığı eşyaları satınca yakayı ele verdi. Şüpheli polisin, servet değerindeki saatleri sattığı Nagoya'daki bir dükkanın sahibinin ihbarı üzerine yakalandığı öğrenilirken, suçlamaları kabul ettiği bildirildi.

KURBANIN EVİNE DAHA ÖNCE GÖREV İÇİN GİTMİŞ

Öte yandan tutuklanan polisin ilk ifadesinde borçlarını ödemek için hırsızlık yaptığını ifade ettiği belirtildi. Çalıştığı karakolun cezai soruşturma bölümünde görev yapan şüpheli memurun, hırsızlık için girdiği eve daha önce görevi nedeniyle gittiğinin tespit edildiği açıklandı. Mie eyaleti polis departmanı yaşananlar nedeniyle özür dilerken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sevgilisine taciz mesajları atan kişiyle randevulaştı, dolmuş durağında buluşup kurşuna dizdi
Sevgilisine taciz mesajları atan kişiyle randevulaştı, dolmuş durağında buluşup kurşuna dizdi
Kartı sıkışınca öfkelenen vatandaş ATM'yi taşladı! O anlar kamerada
Kartı sıkışınca öfkelenen vatandaş ATM'yi taşladı! O anlar kamerada
Kağıthane'de bir esnaf aracında ölü bulundu
Kağıthane'de bir esnaf aracında ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Muharrem İnce Mustafa Şentop Adnan Menderes
Magazin Alişan Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Gervinho Arda Turan Roland Garros Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Görev için gittiği evden 90 bin dolarlık eşya çalan polis tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 11:13:55. #1.14#

title