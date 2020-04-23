Görev başındaki sağlık çalışanlarından 23 Nisan videosu
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Ankara Üniversitesi, 23 Nisan, Güncel, Haber

Görev başındaki sağlık çalışanlarından 23 Nisan videosu

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle göremedikleri çocukları başta olmak üzere tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için kamera karşısına geçti.

23.04.2020 02:56 | Son Güncelleme: 23.04.2020 02:58
Görev başındaki sağlık çalışanlarından 23 Nisan videosu

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle göremedikleri çocukları başta olmak üzere tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için kamera karşısına geçti.

Üniversiteden yapılan açıklamada, herkesin karantinanın güçlüklerini evinde yaşadığı bu dönemde, sağlık çalışanları ve hekimlerin ön saflarda mücadeleye devam ettikleri belirtildi.

Bu süreçte bazılarının haftalardır göremediği çocuğunu, yeğenini veya kardeşini düşündüğü bazılarının ise kısa bir uyku için gittiği evinden tekrar hastaneye döndüğü ifade edilen açıklamada, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde görev yapan hekim ve sağlık çalışanlarının, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir video ile kutladığı kaydedildi.

Videoda, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle göremedikleri çocukları başta olmak üzere tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan sağlık çalışanları, çocuklara "Biz sizin için hastanedeyiz, siz de bizim için evde kalın" mesajı verdi.

Görev başındaki sağlık çalışanlarından 23 Nisan videosu

Kaynak: AA

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