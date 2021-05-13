Görev başındaki personeli unutmadılar

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık ve Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan nöbetçi birimlere ziyarette bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık ve Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan nöbetçi birimlere ziyarette bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Başkanvekili Palabıyık ve Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, tüm personelin bayramını kutladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle buruk bir şekilde kutlanan Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık ve Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan nöbetçi birimlere ziyarette bulundu. Başkanvekili Mehmet Palabıyık ve Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Zabıta Daire Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı, MASKİ İçme Suyu Arıza Birimi, Mezarlıklar Daire Başkanlığı, MASKİ Kanal Arıza Birimi ve İtfaiye Daire Başkanlığı'na ziyarette bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün de selamlarını ileten Başkanvekili Mehmet Palabıyık, tüm personelin bayramını kutladı.

Başkanvekili Mehmet Palabıyık ve Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Muammer-İsmail Cider Huzur ve Dinlenme Yurdu'na da ziyarette bulundu. Huzur ve Dinlenme Yurdu sakinlerinin bayramını kutlayan Başkanvekili Palabıyık ve Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün de selamlarını iletti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı