Görev başındaki personeli unutmadılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Görev başındaki personeli unutmadılar

Görev başındaki personeli unutmadılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık ve Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan nöbetçi birimlere ziyarette bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık ve Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan nöbetçi birimlere ziyarette bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Başkanvekili Palabıyık ve Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, tüm personelin bayramını kutladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle buruk bir şekilde kutlanan Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık ve Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan nöbetçi birimlere ziyarette bulundu. Başkanvekili Mehmet Palabıyık ve Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Zabıta Daire Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı, MASKİ İçme Suyu Arıza Birimi, Mezarlıklar Daire Başkanlığı, MASKİ Kanal Arıza Birimi ve İtfaiye Daire Başkanlığı'na ziyarette bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün de selamlarını ileten Başkanvekili Mehmet Palabıyık, tüm personelin bayramını kutladı.

Başkanvekili Mehmet Palabıyık ve Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Muammer-İsmail Cider Huzur ve Dinlenme Yurdu'na da ziyarette bulundu. Huzur ve Dinlenme Yurdu sakinlerinin bayramını kutlayan Başkanvekili Palabıyık ve Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün de selamlarını iletti. - MANİSA

Görev başındaki personeli unutmadılar
Görev başındaki personeli unutmadılar
Görev başındaki personeli unutmadılar
Görev başındaki personeli unutmadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ramazan Bayramı'nın ilk gününe sosyal medyadaki Tansu Çiller esprisi damga vurdu
Ramazan Bayramı'nın ilk gününe sosyal medyadaki Tansu Çiller esprisi damga vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Cemal Hünal Şeyma Subaşı Hakan Sabancı Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Ozan Tufan Fatih Terim Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Görev başındaki personeli unutmadılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 17:20:16. #1.15#

title