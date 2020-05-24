Görev başındaki personeli unutmadılar
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Görev başındaki personeli unutmadılar

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde görev başında olan Sağlık İşleri Dairesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ve Zabıta Dairesi Başkanlığı nöbetçi ekiplerini ziyaret ederek, personelin bayramını kutladı.

Görev başındaki personeli unutmadılar
24.05.2020 16:19 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:22

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde görev başında olan Sağlık İşleri Dairesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ve Zabıta Dairesi Başkanlığı nöbetçi ekiplerini ziyaret ederek, personelin bayramını kutladı. Yıldırım, görevi başındaki personellere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ve iyi bayramlar dileklerini de iletti.

Ramazan Bayramı boyunca Manisalılara hizmet etmek için görev başında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi nöbetçi birimlerinde bayramlaşma programı gerçekleşti. Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde, mesaisini sürdüren ekipleri ziyaret etti. İlk ziyaretini Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerine yapan Yıldırım, Daire Başkanı Uğur Başkal ve şube müdürleri tarafından Gasilhane binası önünde karşılandı. Kendisini karşılaşan heyet ve görevli personellerin bayramını kutlayan Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, koronavirüs salgını ile mücadele döneminde yoğun uğraşlar veren, haşere ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren personellere de ayrıca teşekkür etti.

Ekiplere teşekkür etti

Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım'ın ikinci programı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerine oldu. Kırtık Şantiyesi içerisinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk ve birim sorumlularının karşıladığı Yıldırım, personelin ve ailelerinin bayramını kutladı. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde nöbetçi birimlerle bayramlaşma programı Zabıta Dairesi Başkanlığı ziyaretiyle sonlandı. Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman ve görev başındaki zabıta personellerinin bayramını kutlarken, hassas çalışmaları dolayısıyla ekiplere teşekkür etti.

Yıldırım, "Umut ediyorum, çifte bayram yaşayacağız"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Ramazan Bayramı dolayısıyla nöbetçi ekiplere gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "11 ayın sultanı Ramazan ayının bitimiyle hüzünlenip, Ramazan Bayramı ile sevindiğimiz bu günlerde, ailelerimizden ve komşularımızdan ayrı kalarak bayramlaşmanın önemi olan birlik ve beraberliğin değerini daha fazla hissediyoruz. Manisa halkına hizmetten bir nebze olsun ayrılmayan, sahada çalışan personellerimizi çalışma alanlarında ziyarete geldik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün selamını getirdik. İçinde bulunduğumuz zorlu süreçte, bir nebze de olsa ağızları tatlansın diye kendilerine tatlılar ikram ettik. Büyükşehir Belediyemizin ve MASKİ'nin sahadaki 3 bin çalışanıyla bu pandemi sürecinde hiçbir zaman görevini aksatmadan devam eden ekip arkadaşlarımın, ailelerinin ve çocuklarının bayramını kutluyorum. Umut ediyorum, çifte bayram yaşayacağız. Umut ediyorum kontrollü sosyal hayatla birlikte görüşmelerin temelini atmış olacağız" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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