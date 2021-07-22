Görev Başındaki Kamu Çalışanlarına Bayram Ziyareti
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Görev Başındaki Kamu Çalışanlarına Bayram Ziyareti

Görev Başındaki Kamu Çalışanlarına Bayram Ziyareti
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22-07-2021 21: 41: 25 27Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, bayramın üçüncü gününde görevi başındaki sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

22-07-2021 21: 41: 25 27

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, bayramın üçüncü gününde görevi başındaki sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Kurban Bayramı dolayısıyla Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi, Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliği, Avanos ve Aksaray yolu üzerinde bulunan polis noktaları, 112 Acil Çağrı Merkezi, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ve Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Ziyaretlerde görev başındaki kamu personellerinin bayramlarını kutlayan Savran, çalışanlarla bir süre sohbet ederek kolaylıklar diledi.

Savran, Nevşehir Devlet Hastanesi ziyaretinde de hasta ve hasta yakınlarının bayramlarını kutlayarak çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Kaynak: Habermetre

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