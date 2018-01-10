Görev Başındaki Bekçiye Mukavemet: 2 Gözaltı

Mardin'in Midyat ilçesinde görev başındaki çarşı-mahalle bekçisine mukavemet gösteren 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Midyat ilçe merkezinde görevli çarşı-mahalle bekçisi, durumundan şüphelendiği iki şahsı aramaya çalıştı. Ancak şahıslar, aranmalarına izin vermeyerek, bekçiye zor anlar yaşattı. Bunun üzerine gözaltına alınan şahıslar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - MARDİN