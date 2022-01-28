Son dakika haber... Görev başında öldürülen polis Jason Rivera için cenaze töreni düzenlendi (1)
AA - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre ABD'nın New York kentindeki St. Patrick Katedrali'nde New York polisi 22 yaşında görevi başındayken vurularak öldürülen Jason Rivera için düzenlenen cenaze törenine yüzlerce polis memuru katıldı.
ABD'nın New York kentindeki St. Patrick Katedrali'nde New York polisi 22 yaşında görevi başındayken vurularak öldürülen Jason Rivera için düzenlenen cenaze törenine yüzlerce polis memuru katıldı.
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