Görev başında kalp krizi geçirerek vefat eden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Diyarbakır'da görev başında geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Emrah Barak'ın (30) cenazesi memleketi Elazığ'da defnedildi.
Diyarbakır'da görev başında geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Emrah Barak'ın (30) cenazesi memleketi Elazığ'da defnedildi.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli Barak'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Sürsürü Mahallesi'ndeki Yeşil Camisi'ne getirildi.
Öğlen namazından sonra kılınan cenaze namazı ve yapılan duanın ardından Barak'ın cenazesi, meslektaşlarının omzunda cenaze aracına taşındı.
Barak'ın cenazesi, Asri Mezarlığında toprağa verildi.
Törene, Vali Vekili Abdullah Demirdağ, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, kurum müdürleri, Barak'ın ailesi, akrabaları ile çok sayıda meslektaşı katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk