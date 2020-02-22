Görev başında hayatını kaybeden Albay Ejder Kanter, gözyaşları arasında toprağa verildi

22.02.2020 14:04 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:04

Diyarbakır'da bulunan 52'nci Bakım Merkezi Komutanı olan ve kalp krizi şüphesiyle hayatını kaybeden Bakım Albay Ejder Kanter, memleketi Van'ın Erciş ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.



Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Yolboyu Mahallesi'nde konuşlu bulunan Milli Savunma Bakanlığı 52'nci Bakım Merkezi Komutanlığında dün FYDT faaliyeti gerçekleştirilmesi sırasında rahatsızlanan Bakım Albay Ejder Kanter, kalp krizi şüphesiyle ambulansla kaldırıldığı kentteki özel bir hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamamıştı. Bakım Albay Ejder Kanter için bugün Erciş Kara Yusuf Paşa Camisinde askeri tören düzenlendi. Törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Diyarbakır'da görevli Tuğgeneral Sinan Eren, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, 108. Alay Komutanı Albay Ahmet Uğurlu, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam, kamu kurum amirleri, Bakım Albay Kanter'in ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı. Evli ve 4 çocuk babası olan Bakım Albay Ejder Kanter, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları içerisinde aile kabristanlığına defnedildi. - VAN

Kaynak: İHA