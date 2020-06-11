-Görenlerin gözlerine inanamadığı 'insan yüzlü örümcek' hayrete düşürüyor
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-Görenlerin gözlerine inanamadığı 'insan yüzlü örümcek' hayrete düşürüyor

Görenlerin gözlerine inanamadığı 'insan yüzlü örümcek' hayrete düşürüyor Edirne'de marketini açarken bulduğu insan yüzünü andıran örümceğe gözü gibi bakan Ertuğrul Yüksel, örümceği maydanoz ve et parçacıkları ile besliyor.

11.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:09

Görenlerin gözlerine inanamadığı 'insan yüzlü örümcek' hayrete düşürüyor

EDİRNE - Edirne'de marketini açarken bulduğu insan yüzünü andıran örümceğe gözü gibi bakan Ertuğrul Yüksel, örümceği maydanoz ve et parçacıkları ile besliyor.

Edirne'de market işletmecisi Ertuğrul Yüksel, sabah marketini açmaya geldiğinde kapı girişinde Latince adı "thomisus onustus" olan ve insan yüzüne benzeyen görüntüsüyle görenleri hayrete düşüren köşeli yengeç örümceği buldu.

Beyaz renkli örümceğin insan yüzünü andıran görüntüsü olduğunu ve çok şaşırdığını ifade eden Yüksel, örümceği bir cam kavanoza koyarak koruma altına aldıktan sonra, internetten yaptığı araştırmada insan yüzünü andıran örümceğin köşeli yengeç örümceği olduğunu öğrendi. Örümceği maydanoz ve et parçacıkları ile besleyen Yüksel, her gün onlarca kişinin örümceği görmek için markete geldiğini söyledi.

Yüksel, örümceği daha iyi şartlar altında yaşamına devam etmesi için Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

-Görenlerin gözlerine inanamadığı 'insan yüzlü örümcek' hayrete düşürüyor

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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