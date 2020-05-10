Görenleri şoke eden motosikletli

Görenleri şoke eden motosikletli Kilis'te bir kamyonetle taşınabilecek eşyayı motosikletine yükleyen vatandaş görenleri şaşırttı.

Görenleri şoke eden motosikletli

KİLİS - Kilis'te bir kamyonetle taşınabilecek eşyayı motosikletine yükleyen vatandaş görenleri şaşırttı.

Cumhuriyet caddesi üzerinde kameralar tarafından görüntülenen motosikletli görenleri şaşkına çevirdi. Bir kamyonetin taşıyabileceği kadar eşyayı motosikletine yükleyen sürücü hem kendini hem de trafiği tehlikeye düşürdü.

Kaynak: İHA