Görenleri Şaşkına Çeviren Benzerlik

Beylikdüzü'nde düzenlenen "En temiz kurban çadırı" yarışmasında ödüller sahiplerini bulurken 4'üncülüğe layık görülen Adıyamanlı çoban Şahin Korkusuz'un Çiftlik Bank'ın firari sahibi Mehmet Aydın'a olan benzerliği görenleri şaşkına çevirdi. Beylikdüzü Belediye Başkanı İmamoğlu benzerlik karşısında Korkusuz'a, "Bunlar gerçek çiftlikçi, gerçek emekçiler" dedi. Beylikdüzü'nde düzenlenen "En temiz kurban çadırı" yarışmasında ödüller sahiplerini bulurken 4'üncülüğe layık görülen ve Çiftlik Bank'ın tosunu Mehmet Aydın'a benzerliğiyle dikkat çeken Adıyamanlı Çoban Şahin Korkusuz, vatandaşların şaşkınlığıyla karşılaştı. Kurban kesim alanındaki koridorda yürüyen Çoban Korkusuz,gören diğer çadır sahiplerinin "Bizim köylüler görmesin" diye şakalaştığını belirtti. Vatandaşlar onu gördüğü zaman ise sık sık fotoğraf çektirdiklerini ifade etti. Yarışmanın ödül töreni esnasında ise Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Şahin Korkusuz'u göstererek Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'a benzediğini ifade eden bir kişiye ise Başkan "Bunlar gerçek çiftlikçi, gerçek emekçiler" diyerek cevap verdi.

"O BANA BENZİYOR, BEN ONA DEĞİL" Beylikdüzü kurban kesim alanında "Tosun" lakaplı Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'a benzerliğiyle dikkat çeken Adıyamanlı Çoban Şahin Korkusuz, "Adıyaman doğumluyum, 30 yaşındayım. Ufak hayvancılık yapıyorduk, bu sene ilk defa besicilik yapıyoruz. Birinciliği alamadım, üzülüyorum. Dördüncü oldum. İnşallah yeneceğim öbür rakiplerimi ve birinci olacağım. Çoğu kişi benzetti. Hatta ben koridorlarda yürüyemiyordum. Özellikle Trakyalılar, "Bizim köylüler görmesin" diyordu. Dedim "İşler tıkırında", ben de Çiftlik Bank'ım ama benim işlerim tıkırında. Satışlarımızın yüzde 60'ı gitti. Benzetiyorlar. Dedim, alacağı olan biri varsa küreği enseme yapıştıracak adam. Kanmış yani. Öyle insanlar da lazım bu ülkeye. Yoksa insanlar akıllanmıyor. Para çok olunca nereye vereceklerini şaşırıyorlar. Gerçek çiftçili yapıyoruz. Yerimiz yurdumuz belli. Marka yapmaya çalışıyoruz. Açık besicilik yapıyoruz özellikle, hayvanları bağlamıyorum. Özellikle resim çektiriyorlar. Çeksinler, sıkıntı yok. O bana benziyor, ben ona değil. Ben kimseyi dolandırmıyorum. Yerimde, yurdumda satışımı yapıyorum. İnsanlar biraz akıllı olsa, 1 liraya yumurta alıyor, 2 lira para geliyor. Öyle bir şey olamaz. Bir şey aldığın zaman o mal elinde olacak. Hayali bir ticaret olmaz" diye konuştu.

(Tunacan Atalay/İHA)