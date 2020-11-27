Görenleri şaşkına çeviren anlar... Tehlikeli geçişe jiletli tel önlemi

İSTANBUL'da Ayamama deresi üzerindeki kabloların bulunduğu demir köprüden tehlikeye aldırış etmeden emekleyerek geçenler görenleri hayrete düşürdü.

İSTANBUL'da Ayamama deresi üzerindeki kabloların bulunduğu demir köprüden tehlikeye aldırış etmeden emekleyerek geçenler görenleri hayrete düşürdü. Tehlikeli geçişe jiletli tel örgü ile önlem alındı.

İstanbul'da bu sabah saatlerinde çekilen görüntüler görenleri hayrete düşürdü. Basın Ekspres yolunun Küçükçekmece Halkalı'ndan Bağcılar tarafına Ayamama deresinin üzerinde kabloların bulunduğu demirden emekleyerek geçenler şaşkına çevirdi. Elektrik kabloları için dere üzerine kurulan yaklaşık 5 metre uzunluğundaki demir köprüden ölüm tehlikesine aldırmadan geçenler yetkilileri de harekete geçirdi. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile çektiği o anların sosyal medyada yer almasının ardından BEDAŞ ekipleri bugün geçişleri engellemek için çalışma yaptı. Elektrik kabloları için kurulan iki demir köprünün çıkışları jiletli tel örgüler ile kapatıldı. Demir köprüler havadan da görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı