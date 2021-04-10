Görenleri şaşırtan otomobil... Kapı ve kaputa asma kilitli güvenlik önlemi

Sistemde inanılmaz bir boşluk var! Uyanıklar sokağa çıkma kısıtlamasını böyle deldi

Görenleri şaşırtan otomobil... Kapı ve kaputa asma kilitli güvenlik önlemi Otomobilin kapı ve kaputuna asma kilitli önlem Diyarbakır'da, yol kenarında park halinde bulunan eski model bir otomobil, görenleri hayretler içinde bıraktı.

Görenleri şaşırtan otomobil... Kapı ve kaputa asma kilitli güvenlik önlemi

Otomobilin kapı ve kaputuna asma kilitli önlem

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, yol kenarında park halinde bulunan eski model bir otomobil, görenleri hayretler içinde bıraktı. Üzerinde plakası da olan otomobilde, asma kilitlerle önlem alındığı görüldü.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Renault Toros marka otomobili gören vatandaşlar gözlerine inanamadı. Kırmızı renkte olan ve üzerinde plakası da bulunan çalışır vaziyetteki araçta alınan güvenlik önlemi bu kadarına da pes dedirtti. Otomobili diğer otomobillerden ayıran en önemli özellik, tüm kapılarının asma kilitle kilitlenmesi. Çevrede bulunan vatandaşların 'Ultra güvenlikli araba' olarak nitelendirdiği arabaya bakanlar, bir daha bakmaktan kedilerini alamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ