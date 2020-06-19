Görenler şok oldu...Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi İznik Gölü'nde balıkçıların ağına 2 metre boyunca yayın balığı takıldı.

İznik Gölü'nde balıkçıların ağına 2 metre boyunca yayın balığı takıldı. 115 kiloluk dev yayın balığı 10 kişi tarafından karaya çıkarıldı.

40 yıllık balıkçı Ali Eken tarafından yakalanan dev yayın balığı tezgahta yerini aldı. Görenler ise telefonlara sarılıp balıkla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Balıkçı Ali Eken, "İznik gölünde ilk kez ben böyle bolluk görüyorum. Şoktayım" dedi.

(Mehmet Buldu/İHA)

Kaynak: İHA