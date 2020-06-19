Görenler şok oldu...Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
İznik Gölü'nde balıkçıların ağına 2 metre boyunca yayın balığı takıldı.
19.06.2020 13:52 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:30
İznik Gölü'nde balıkçıların ağına 2 metre boyunca yayın balığı takıldı. 115 kiloluk dev yayın balığı 10 kişi tarafından karaya çıkarıldı.
40 yıllık balıkçı Ali Eken tarafından yakalanan dev yayın balığı tezgahta yerini aldı. Görenler ise telefonlara sarılıp balıkla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Balıkçı Ali Eken, "İznik gölünde ilk kez ben böyle bolluk görüyorum. Şoktayım" dedi.
(Mehmet Buldu/İHA)
Kaynak: İHA