Görenler şaşkına dönüyor...2 metre enindeki ev görünümüyle dikkat çekiyor

Görenler şaşkına dönüyor.

Görenler şaşkına dönüyor...2 metre enindeki ev görünümüyle dikkat çekiyor

Sivas'ta konağın ve apartmanın arasında adeta kaybolan 2 metre enindeki 2 katlı eski ev görünümüyle dikkat çekiyor.

SİVAS - Sivas'ta konağın ve apartmanın arasında adeta kaybolan 2 metre enindeki 2 katlı eski ev görünümüyle dikkat çekiyor.

Kent merkezi Çarşıbaşı mahallesi, Vişneli Cami sokakta bulunan yaklaşık 2 metre enindeki 2 katlı metruk ev görünümüyle dikkat çekiyor. Geçen yıllar içerisinde yanı başında yükselen bina ve konak arasında kalan 2 metre enindeki ev adeta ayakta kalmak ve yerini kurtarmak için direniyor.

İlginç yapı, bitişindeki konağın restore edilmesine rağmen bu evin bırakılması ile ortaya bu ilginç görüntü çıkmış. Mini ev, sokak üzerinden geçenlerinse dikkatinden kaçmıyor.

Mahalle sakini Ali İmren, 2 metre enindeki evin görünümüyle dikkat çekici bir görüntü oluşturduğunu belirterek, "Buranın ya sahibi yok, yada mirasçıları çok. Binanın ve konağın arasında kalmış. İlginç duruyor, görünümüyle. Cepheyi bozuyor, yandaki konağı bozuyor. Burada ya 1 oda vardır, yada 1 buçuk oda vardır" dedi.

"Çok ilginç duruyor"

Mini evin görünümüyle dikkatini çektiğini belirten Zekeriya Danacı, "Aşağıdan gelirken dikkatimi çekti, konağın yanında küçük bir bina. Çok ilginç duruyor. Yıkık dökük bir bina. Konak yenilenmiş, yanında yüksek bir bina var. İkisinin ortasında duran küçük bina çok ilgimi çekti. Çok yıkık dökük bir bina. Eni 2 metre, 6 metre uzunluğunda" dedi.

Yavuz Ceylan, evin görünümüyle ilginç bir görünüme sahip olduğu belirterek, "Konak restore edildiği halde aradaki küçük ev restore edilmemiş. Geçmişte depo, kömürlük veya odunluk olarak mı kullanılmış bir bilgim yok. Tabi ki ayrı bir şekilde durması ilgi çekiyor" dedi.

Yaptığı ölçüm sonrası evin eninin yaklaşık 2 metre olduğunu belirten Bekir Köse, evin küçük olmasına rağmen güzel olduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ