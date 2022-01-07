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Görenler şaşkına döndü: Düz yolda yan yattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Görenler şaşkına döndü: Düz yolda yan yattıKIRKLARELİ Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir otomobil düz yolda seyir halindeyken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yan yattı.

KIRKLARELİ (İHA) - Görenler şaşkına döndü: Düz yolda yan yattı

KIRKLARELİ Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir otomobil düz yolda seyir halindeyken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yan yattı. Aracın yan yatması sonucu görenler şaşkına dönerken, vatandaşlar kazayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, bugün saat 08.30 sıralarında Büyükkarıştıran mevkii Büyükkarıştıran Endüstri Meslek Lisesi önünde meydana geldi. 39 ABG 911 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Y.U., yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini yitirdi. Savrulan araç bir süre sonra yan yatarak durdu. Tek taraflı meydana gelen kaza sonrasında sürücü Y.U. ile çevreden geçen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Y.U. araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Y.U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan yakıt sızıntısı nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Daha sonra itfaiye ekiplerinin çabalarıyla yan yatan araç düzeltildi.

Kazayla ilgili işlemlere başlandı.

Görenler şaşkına döndü: Düz yolda yan yattı

Görenler şaşkına döndü: Düz yolda yan yattı

Görenler şaşkına döndü: Düz yolda yan yattı

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