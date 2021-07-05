Görenler rahatça dut yiyebilsin diye ağacına 'size helal' yazısı astı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Görenler rahatça dut yiyebilsin diye ağacına 'size helal' yazısı astı

Görenler rahatça dut yiyebilsin diye ağacına 'size helal' yazısı astı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'de yoldan geçenlerin gönül rahatlığıyla yemesi için bir evin bahçesindeki dut ağacına asılan "size helal" yazılı kağıt yürekleri ısıttı.

Eskişehir'de yoldan geçenlerin gönül rahatlığıyla yemesi için bir evin bahçesindeki dut ağacına asılan "size helal" yazılı kağıt yürekleri ısıttı.

Sümer Mahallesi Çoruh Sokak üzerinde bulunan bir müstakil evin bahçesindeki dut ağacına asılan yazı görenleri gülümsetti. Sokaktan geçenlerin çekinmeden ağaçtan dut yiyebilmesi için "size helal" yazılı kağıt, çevrede yaşayan vatandaşlardan da takdir topladı. Yazıyı görenler ise "göz hakkı" diyerek, gönül rahatlığıyla ağaçtan dut yedi. Sokaktan geçenler ise bu paylaşımcı yaklaşımın örnek oluşturduğunu belirterek, bahçesinde meyve ağacı olan tüm vatandaşların aynı davranışı göstermesi temennisinde bulundu. - ESKİŞEHİR

Görenler rahatça dut yiyebilsin diye ağacına 'size helal' yazısı astı
Görenler rahatça dut yiyebilsin diye ağacına 'size helal' yazısı astı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Taner Ölmez Kemal Sunal Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi
Spor Erol Bulut Salih Uçan Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Görenler rahatça dut yiyebilsin diye ağacına 'size helal' yazısı astı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 14:05:12. #1.14#

title