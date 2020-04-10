Görenler neye uğradığını şaşırdı.
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Genç

Görenler neye uğradığını şaşırdı.

10.04.2020 11:47 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:53
Görenler neye uğradığını şaşırdı.

Görenler neye uğradığını şaşırdı... Korona virüs salgınına dikkat çekmek için virüs kılığında sokağa çıktılar

ANKARA - Korona virüs salgını hakkında vatandaşları bilgilendirmek için sosyal medya üzerinden paylaşım yapan 4 genç, bu kez sokaklara çıktı. Salgına karşı farkındalığı artırmak için virüs kılığına giren gençler, vatandaşlarla sohbet etti.

Korona virüs (Covid-19) salgını hakkında sosyal medya üzerinden vatandaşları bilgilendirmek için paylaşımlar yapan Halit Karadağ, Gürkan Yadigar, Taner Taşmurat ve Orhan Kahraman bu kez sokaklara çıktı. Gençler, virüsün mikroskop altındaki görüntüsünden etkilenerek yaptıkları maskeyle salgına dikkat çekti. Dörtlü, virüse karşı gerekli önlemleri almayan vatandaşlara Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan uyarıları hatırlatarak vatandaşlarla sohbet etti. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı farkındalık etkinliği vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü.

Görenler neye uğradığını şaşırdı.

Kaynak: İHA

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Görenler neye uğradığını şaşırdı.
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