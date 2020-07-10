Görenler heyelan zannetti, dev kayaların yamaçtan yuvarlanması nefes kesti
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Görenler heyelan zannetti, dev kayaların yamaçtan yuvarlanması nefes kesti

Görenler heyelan zannetti, dev kayaların yamaçtan yuvarlanması nefes kesti Artvin'de düşme riski olan dev kayalar dağcılar tarafından temizleniyor Artvin'de, karayolu kenarlarındaki yamaçlardan yola taş düşmesini önlemek için endüstriyel dağcılar tarafından temizleniyor.

10.07.2020 12:07 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:13

Görenler heyelan zannetti, dev kayaların yamaçtan yuvarlanması nefes kesti

Artvin'de düşme riski olan dev kayalar dağcılar tarafından temizleniyor

ARTVİN - Artvin'de, karayolu kenarlarındaki yamaçlardan yola taş düşmesini önlemek için endüstriyel dağcılar tarafından temizleniyor. Kontrollü kaya temizleme işleminde karayolu araç trafiğine kapatılırken, yolun açılmasını bekleyen vatandaşlar heyelan geldiğini zannetti, dev kayaların yamaçtan yuvarlanması nefes kesti.

Artvin Karayolları 102. Şube şefliğince Artvin - Erzurum Karayolu güzergahının üzerinde bulunan yamacından düşme riski olan kayaların temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında 6 profesyonel endüstriyel dağcı karayolunda gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra halatlarla tırmandıkları yamaçlarda düşme riski olan kayaları levye, kriko bazen de patlatma yönetimiyle temizliyor.

Düşme riski olan kayalara ekipler tarafından tespit edilmesinin ardından daha sonra karayolunu araç trafiğine geçici olarak kapatılıyor. Profesyonel dağcılar, dev kayaları düşürterek daha sonra tel örgü çekiliyor.

Endüstriyel dağcı Muhammed İskender, Artvin Erzurum Karayolu 3. Kilometresinde ki yamaçta askıda kalan ve karayoluna düşme riski olan taşları temizleme çalışması yaptıklarını kaydetti.

Profesyonel bir ekip olarak uluslararası standartlara uygun olarak çalışmalar yaptıklarını anlatan İskender, "Yaptığımız iş iple erişim uzmanlığı, halk dilinde de endüstriyel dağcılık olarak da biliniyoruz. Emniyet noktaları oluşturarak çift iple beraber emniyetli bir şekilde askıdaki taşları levye kriko yardımıyla kontrollü şekilde düşürmekteyiz. Böylelikle karayolunun trafiğe açık olduğu zamanlarda olası tehlikeleri ortadan kaldırmış oluyoruz" dedi.

İskender, bu çalışmaları karayolları ekiplerinin denetimi altında can ve mal güvenliğine zarar vermeme adına karayolunda tüm güvenlik önlemleri alındıktan sonra gerçekleştirdiklerini belirtti.

1 yıldır bölgede kaya temizliği ve yamaçlara çelik ağ örtüleme yaptıklarını anlatan İskender, Borçka, Şavşat ve Yusufeli karayolunda yaklaşık 70 bin metrekare örtüleme yaptık, bunun akabinde de 60-70 bin metre karelik alanda kaya temizliği yaptık.

Zor bir meslek icra ettiklerini anlatan İskender, "Tehlikeli bir meslek hata payı yok, en ufak bir hata ya kendi canınıza yada arkadaşınızın canına mal olabilir" diye konuştu.

Görenler heyelan zannetti, dev kayaların yamaçtan yuvarlanması nefes kesti

Kaynak: İHA

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