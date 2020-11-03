- Görenler gözlerine inanamadı
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- Görenler gözlerine inanamadı

03.11.2020 14:45 | Son Güncelleme: 03.11.2020 15:09

- Görenler gözlerine inanamadı Karayolunda çekicilerle taşınan 100 metre uzunluğundaki RES kanatlarını görenler gözlerine inanamadı.

- Görenler gözlerine inanamadı

SİVAS - Karayolunda çekicilerle taşınan 100 metre uzunluğundaki RES kanatlarını görenler gözlerine inanamadı.

Kayseri'den Elazığ'a gönderilen her biri 100 metre uzunluğundaki Rüzgar Enerjisi Santrali kanatları Sivas'ın Gürün ilçesinde şaşkınlığa neden oldu. Çekicilerin yardımı ile taşınan dev kanatlar, ilçe halkı tarafından meraklı gözlerle izlendi. Meraklı vatandaşlar trafikte alışık olmadıkları bu görüntüleri cep telefonlarının kameraları ile kayıt altına aldı. Her biri 100 metre uzunluğundaki kanatları kadraja sığdırmak ise hiçte kolay değildi.

- Görenler gözlerine inanamadı
- Görenler gözlerine inanamadı
- Görenler gözlerine inanamadı
- Görenler gözlerine inanamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KAYACI

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