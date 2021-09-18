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Gören inanamıyor, sadece bıyıkları sarı

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Gören inanamıyor, sadece bıyıkları sarı

Bursa'da saçları ve kaşları simsiyah olmasına rağmen bıyıkları sapsarı olan genci görenler şaşırıyor.

Bursa'da saçları ve kaşları simsiyah olmasına rağmen bıyıkları sapsarı olan genci görenler şaşırıyor.

Osmangazi ilçesinde yaşayan Yiğit Alp Arslan, bilgisayar mühendisliği bölümünde okuyor. Genç adamın en dikkat çeken yeri ise bıyıkları. Saç ve kaş kılları simsiyah olan genç adamın bıyıkları ise sarı. Gören ilk başta boya zannederken, genç adam doğal renk olduğunu söyleyince duyanlar inanmakta güçlük çekiyor. Hatta bıyıklarını takma sanıp çekenler bile oluyor. Sadece bıyıkları sarı renk olan Yiğit Alp Arslan'ın lakabı ise "Bıyık" olarak biliniyor.

Sarı bıyıkları sayesinde herkes onu tanıyor. Ailesinde çok kişinin siyah saç ve kaşları olmasına rağmen bıyıklarının sarı çıktığını ifade eden Yiğit Alp Arslan, "Vücudumdaki tek sarı yer bıyıklarım. Saçlarım, kaşlarım ve sakallarım simsiyah, ama bıyıklarım sarı. Görenlerin dikkatini çekiyor. Boya mı diye soruyorlar. İnsanlar kaşlarımı takma sanıyor, bıyığını boyadın mı diye soruyorlar. Gelip bıyıklarımı orijinal mi diye çekenler ve dokunanlar oluyor. Sarı bıyıklarımdan dolayı lakabım 'Bıyık' oldu. Herkes beni böyle çağırıyor" dedi.

Gören inanamıyor, sadece bıyıkları sarı

Gören inanamıyor, sadece bıyıkları sarı

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