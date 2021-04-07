Gören dönüp bir daha baktı
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Gören dönüp bir daha baktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Gören dönüp bir daha baktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sahilde güneşlenen inekleri görenler, bir daha baktı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sahilde güneşlenen inekleri görenler, bir daha baktı. İneklerin sahilde güneşlenmesi vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Marmaris'te etkili olan fırtına ve yağmurlu havadan sonra yaz gününü aratmayan sıcak hava etkili oldu. Turunç Mahallesi'ndeki Kumlubük mevkiinde ise ineklerin deniz kenarında güneşlenmesi komik görüntüler oluşturdu. Onlarca inek, yazın iğne atsan yere düşmeyen plajda sere serpe yattı, güneşlendi. Bu manzarayı gören bir vatandaş ise cep telefonu ile o anları görüntülemeyi ihmal etmedi. - MUĞLA

Gören dönüp bir daha baktı
Gören dönüp bir daha baktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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