Gören Bir Daha Baktı

Sivas'ta Yeşilay Haftası dolayısı ile trafikteki sinyalizasyon lambaları "yeşil ay" olarak yandı

Sivas Belediyesi 1-7 Mart Yeşilay Haftası münasebetiyle sinyalizasyon lambalarının da bulunan araçlar için 'geç' anlamına gelen yeşil lambalar, Yeşilay Derneği'nin logosu olan Yeşil ay şeklinde yanmasını sağladı.

Hafta boyunca Sivas'ta bulunan tüm kavşak noktalarında sinyalizasyon lambaları yeşil ay şeklinde yanacak. - SİVAS

Kaynak: İHA