Göreme'de 28 kök kenevir ele geçirildi
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Göreme'de 28 kök kenevir ele geçirildi

Göreme'de 28 kök kenevir ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde jandarma ekipleri tarafından 28 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde jandarma ekipleri tarafından 28 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Göreme beldesinde B.D. ve S.V.'nin iş yerlerinde ve üst aramalarında 20 gram kubar esrar ve 28 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheliler jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Göreme'de 28 kök kenevir ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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