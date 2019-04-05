Göreme Belediyesi'nde MHP Dönemi Başladı

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Göreme Belediye Başkanı seçilen Ömer Eren görevi Nuri Cingil'den devraldı.

Göreme Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen devir teslim töreninde MYK Üyesi Mehmet Varol, Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanı Ali Türker, yeni dönem Meclis Üyeri yanı sıra kasaba halkı katılım sağladı.

Nuri Cingil açıklamasında "Bu bir bayrak yarışıdır, biz bugüne kadar bize verilen emaneti layıkıyla yerine getirmenin mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz. Devraldığımız görevi bugün Ömer Eren kardeşime devir ediyorum, bundan sonraki başkanlık görevinde başarılar diliyorum" diye konuştu. Başkan Ömer Eren, Nuri Cingil'e 10 yıllık hizmetleri dolayısıyla teşekkür ederek belediyeden uğurladı. Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil bugünden itibaren tüm Göreme'lilerin belediye başkanı olacağını ifade etti. Başkan Eren, şöyle dedi: "Bize oy versin veya vermesin herkes bu belediyenin kapısını kendisine açık bulacaktır. Bu bir bayrak yarışıdır, elimizden geldiği kadar çalıştık ve halkımızın takdiriyle belediye başkanlığı yarışını kazandık. Bizden önce görev yapan tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Her biri daha iyi neler yapabilirimin gayreti içerisinde görev yapmışlardır. Bizler de göreve başladıktan sonra elimizden geleni yapacağız. Bu memleket için hep birlikte kamu kurum ve kuruluşlarımızla ve siz değerli halkımızla hep beraber neler yapabilirimin peşinde olacağız. Bütün muhtarlarımızla seçilmiş veya kaybetmiş adaylarımızla mahalle sorunlarını birlikte çözeceğiz. Sizlerin ve bize destek veren bütün dostlarımızın yüzlerini yere getirecek hiçbir anlayış içerisinde olmayacağız. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA