Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren, Başkan Şahin'i ziyaret etti
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Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren, Başkan Şahin'i ziyaret etti

20.01.2021 10:21 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:24
Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren, Başkan Şahin'i ziyaret etti

Nevşehir'in Göreme İlçe Belediye Başkanı Ömer Eren, Midyat İlçe Belediye Başkanı Veysi Şahin'i ziyaret etti.

Nevşehir'in Göreme İlçe Belediye Başkanı Ömer Eren, Midyat İlçe Belediye Başkanı Veysi Şahin'i ziyaret etti.

Ziyarette Şahin, Eren'i ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Daha sonra ilçede devam eden sokak sağlıklaştırma çalışmalarını inceleyen Eren, Şahin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Eren daha sonra, ilçede bulunan tarihi sokak, cami, kilise, manastır ve konakları gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

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