Göreli yoksulluk oranı 2010-2019'da 2.5 puan azaldı
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Göreli yoksulluk oranı 2010-2019'da 2.5 puan azaldı

02.02.2021 10:34 | Son Güncelleme: 02.02.2021 10:38
Göreli yoksulluk oranı 2010-2019'da 2.5 puan azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), "Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri, 2010-2019" verilerine göre Türkiye'de göreli yoksulluk oranı 2010-2019 döneminde yaklaşık 2.5 puan azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), "Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri, 2010-2019" verilerine göre Türkiye'de göreli yoksulluk oranı 2010-2019 döneminde yaklaşık 2.5 puan azaldı.

TÜİK'in, eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk sınırına göre, 2010 yılında yüzde 16.9 olan yoksulluk oranı, 2019 yılında yaklaşık 2.5 puan azalarak yüzde 14.4 olarak gerçekleşti. 

TÜİK'e göre, yoksulluk riski olan çalışan nüfusun oranı da, 2010 yılındaki yüzde 17.9'dan, 2019 yılında 4.7 puan azalarak yüzde 13.2'ye geriledi.Buna göre, yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altındaki bireylerin oranı, 2010 yılındaki yüzde 65.7'den, 2019 yılında 25.9 puan azalarak yüzde 39.8'e geriledi.Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi, 25 Eylül 2015 tarihindeki Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde kabul edilmiş, bu çerçevede 17 amaç ve bu amaçları gerçekleştirmek için 169 hedef belirlendi. Sürdürülebilir Kalkınma amaç ve hedeflerine erişim düzeyini izleyebilmek amacıyla 231 tekil göstergeden oluşan küresel gösterge seti bulunuyor. (Grafik)

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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