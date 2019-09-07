Görele'ye "Önce Yaya" görselli yaya geçidi

07.09.2019 15:10

Görele Belediyesince öğrencilerin ve velilerinin güvenli geçişlerini sağlamak amacıyla tüm okul önleri ve ana caddelere "Önce yaya" görselli zemin işaretlemesi çalışması yapıldı.

Belediye Başkanı Tolga Erener, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması için başlattığı uygulamayı eğitim, öğretim sezonu öncesi okul önlerine de taşıdıklarını söyledi.

Sürücülerin okul geçitlerine yaklaşırken "Önce Yaya" uyarısını göreceğini belirten Erener, şunları kaydetti:

"Trafikte yaya önceliğinin farkındalığını artırmak ve yaya önceliğine dikkati çekmek adına ekiplerimizin çalışma yaptığı yaya görselli çalışmaları yeni eğitim öğretim sezonu öncesi okul önlerine de taşıdık. 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' sloganıyla yapılan her projeyle vatandaşlarımız ile öğrencilerimizin geçişlerini daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde sağlamaya çalışacağız. Çalışmayla, sürücülerin yaya ve okul geçidine yaklaşırken güvenle yavaşlayabilmesi ve durabileceği uygun mesafe göz önüne alınarak uyarılması sağlanacak."

Kaynak: AA