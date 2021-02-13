Görele'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü

Görele'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda yeni tip koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkanı Tolga Erener, Görele halkının işgale karşı kahramanca mücadele ettiğini söyledi.

Erener, o günleri Görele'nin asla unutmayacağını belirterek, "Kurtuluş günü, emperyalizmin Anadolu topraklarımızdan sürüldüğü gündür. Bağımsızlık ve özgürlüğümüzün pekiştirildiği gündür. Bayrağımızın coşkuyla dalgalanacağı en güzel günlerden biridir. Bu şehrin halkı, ülkemiz işgal altındayken namusunu, toprağını ve bayrağını savunmak için muhteşem bir direniş destanı yazan, unutulmaz kahramanlıklara imza atan bir halktır." dedi.

Erener, canları pahasına mücadele ederek ülkeyi işgalden kurtaran başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri minnet, şükran ve rahmetle andı.

Kaymakam Murat Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenel Dede ve diğer ilgililerin katıldığı tören, Görele Şehitliğindeki Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Yılmaz