Görele Dondurması'nda tescil sevinci

Krema kıvamıyla öne çıkan "Görele Dondurması"nın coğrafi işaret alarak tescillenmesi ilçeyi sevindirdi.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, dondurmacı esnafını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret başvurusunda bulunulduğunu ve dondurmanın tescil edildiğini anımsattı.

Süt, şeker, salep ve meyan kökü ile doğal olarak hazırlanan ve asırlık geçmişe sahip olan Görele Dondurması'nın Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılmasını amaçladıklarını belirten Erener, "Coğrafi işaretleme için gerekli girişimleri yaptığımız Görele dondurmasını nihayet markalaştırdık. Görele Dondurması, bu yöreye has bir lezzet. Ancak bugüne kadar adını Türkiye'ye ve dünyaya duyuramamış yerel bir tat. İlçemizin önemli bir markası." dedi.

Erener, tescil aşamasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA