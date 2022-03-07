Görele'de "Uluslararası Dünya Kadınlar Günü" resim sergisi açıldı

Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla Giresun Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde "Uluslararası Dünya Kadınlar Günü" resim sergisi açıldı.

Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Bedri Rahmi Eyüpoğlu Sergi salonunda açılan sergide dernek üyelerine ait 40 resim yer alıyor.

Derneğin genel başkanı Şükran Üst, burada yaptığı konuşmada, sanatın toplumların yüz akı olduğunu söyledi.

Üst, kadınların mimoza çiçekleri gibi olduğunu vurgulayarak, "Her şeye rağmen direnebildikleri için. Geleceğe umut veren gençlerimizle birlikte kadınıyla erkeğiyle yan yana omuz omuza olmalıdır. Sergimize katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Serginin organizatörü Doç. Dr. Merve Yıldırım ise kadınların bu toplumun yapı taşlarından olduğunu aktararak, "Bu nedenle sizlerin huzurunda bütün bayanların Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Sergimize katılan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Üç gün ziyaret edilebilecek serginin açılışına Görele Belediye Başkanı Tolga Erener ve davetliler katıldı.