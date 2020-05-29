Görele'de berber ve kuaförlere Kovid-19 testi yapıldı Görele'de faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonu çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Görele'de faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonu çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

İlçe genelinde, Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı 64 iş yeri çalışanından, özel kıyafetli İlçe Sağlık Müdürlüğü personelince numune alındı.

İlçe Sağlık Müdürü Tuğrul Kotur, ilçe genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonu çalışanlarının koronavirüs testine tabi tutulduğunu belirterek, sonuçların iki gün içinde çıkacağını aktardı.

Kaynak: AA