Görele Belediyespor'un hedefi Hentbol Kadınlar Türkiye Kupasında adını yarı finale yazdırmak
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Görele Belediyespor'un hedefi Hentbol Kadınlar Türkiye Kupasında adını yarı finale yazdırmak

11.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:02
Görele Belediyespor'un hedefi Hentbol Kadınlar Türkiye Kupasında adını yarı finale yazdırmak

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile eşleşen Görele Belediyespor'un kulüp başkanı Cihan Somuncu, rakiplerini eleyerek yarı final oynamak istediklerini söyledi.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile eşleşen Görele Belediyespor'un kulüp başkanı Cihan Somuncu, rakiplerini eleyerek yarı final oynamak istediklerini söyledi.

Somuncu, AA muhabirine, dörtlü grubu ikinci sırada tamamladıklarını ve adlarını çeyrek finale yazdırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

İzmir temsilcisiyle 31 Mart Çarşamba günü kendi evlerinde karşılaşacaklarını ifade eden Somuncu,"Ligin ilk yarısında rakibimizi mağlup etmiştik. Hedefimiz yine aynı başarıyı göstermek. İzmir Büyükşehir Belediyesini eleyerek adımızı bir üst tura yazdırmak istiyoruz." dedi.

Mütevazi bütçeli oluşturdukları takımla bu sezon hem ligde hem de kupada önemli işlere imza attıklarına vurgu yapan Somuncu, hedeflerinin başarı çıtasını daha da yukarılara taşımak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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