Görele Belediyesinden pazarda çorba ikramı
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Görele Belediyesinden pazarda çorba ikramı

02.02.2021 15:21 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:24
Görele Belediyesinden pazarda çorba ikramı

Görele Belediyesi, köy ürünlerinin satıldığı pazarda vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Görele Belediyesi, köy ürünlerinin satıldığı pazarda vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Belediye Başkanı Tolga Erener, pazarda sohbet ettiği vatandaşların istek ve sorunlarını dinledi.

Erener ile görevliler daha sonra, hazırlanan çorbaları pazarda bulunanlara ikram etti.

Erener, pazarda ürünlerini satan vatandaşların yüreklerine sıcak bir çorba ikramıyla dokunmak istediklerini aktararak, "Bu ikramlarımızı gelecek haftalarda da devam ettireceğiz. Onların rahatı, huzuru bizler için önemlidir. Köy ürünleri satan pazarcı vatandaşlarımız için hazırlanan çorbalarımızı ikram ederek, onların istek ve sıkıntılarını dinledik. Kendilerine hayırlı pazarlar, bol kazançlı günler diledik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Yılmaz

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