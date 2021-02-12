Görele Belediyesi, yardıma ihtiyacı olan öğrencilerin YKS başvuru ücretlerini ödeyecek
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Görele Belediyesi, yardıma ihtiyacı olan öğrencilerin YKS başvuru ücretlerini ödeyecek

12.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:18
Görele Belediyesi, yardıma ihtiyacı olan öğrencilerin YKS başvuru ücretlerini ödeyecek

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin YKS başvuru ücretinin belediye tarafından karşılanacağını söyledi.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin YKS başvuru ücretinin belediye tarafından karşılanacağını söyledi.

Erener, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki bir çok esnafın yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı günlerden geçtiğini belirterek, "Biz de belediye olarak her zamanki gibi elimizi taşın altına koyarak, gençlerin hayatını şekillendirecek olan YKS başvurusu için ödenecek ücreti belediye olarak karşılama kararı aldık." dedi.

İlçede sosyal yardım alan aileler ile salgın nedeniyle kapanan sektör çalışanlarının çocuklarının sınav başvuru ücretini ödeyeceklerini yineleyen Erener, "Ülkemizin yarınları olan gençlere YKS'de başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Yılmaz

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