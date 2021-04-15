Görele Belediyesi "Sıfır Atık" projesi başlattı
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Görele Belediyesi "Sıfır Atık" projesi başlattı

Anadolu Ajansı / Kamil Yılmaz - Haberler | Güncel
Görele Belediyesi 'Sıfır Atık' projesi başlattı

Görele Belediyesi tarafından "Sıfır Atık" projesi başlatıldı.

Görele Belediyesi tarafından "Sıfır Atık" projesi başlatıldı.

Belediye Başkanı Tolga Erener, gazetecilere yaptığı açıklamada, atık yağların çevreyi kirletmesini önlemek amacıyla projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Kendisinin de evinde biriktirdiği yaklaşık 10 litre bitkisel atık yağı belediye görevlilerine teslim ettiğini belirten Erener, "Çevre kirliliğine sebep olan başlıca faktörlerden bitkisel atık yağların toplanması ve geri dönüşümü için start verdik. Evlerimizde lavabolarımıza döktüğümüz atık yağlar, oldukça fazla suyun kirlenmesine sebep oluyor." dedi.

Çocuklara bırakabilecek en anlamlı ve değerli mirasın temiz bir dünya, sağlıklı bir çevre olduğuna vurgu yapan Erener, projeye ilçe halkının destek olmasını istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Yılmaz

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