GÖRELE AÇIKLARINDA ÇIKAN HORTUM KAMERADA - Haberler
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GÖRELE AÇIKLARINDA ÇIKAN HORTUM KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GİRESUN'da yağan dolunun ardından Karadeniz açıklarında oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

GİRESUN (DHA) - GİRESUN'da yağan dolunun ardından Karadeniz açıklarında oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görele ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve dolunun ardından deniz üzerinde hortum oluştu. Sahilden yaklaşık 2 mil açıkta oluşan ve 5 dakika süren hortumu görenler, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

GÖRELE AÇIKLARINDA ÇIKAN HORTUM KAMERADA

GÖRELE AÇIKLARINDA ÇIKAN HORTUM KAMERADA

GÖRELE AÇIKLARINDA ÇIKAN HORTUM KAMERADA

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