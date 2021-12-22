GÖRELE AÇIKLARINDA ÇIKAN HORTUM KAMERADA

GİRESUN (DHA) - GİRESUN'da yağan dolunun ardından Karadeniz açıklarında oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görele ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve dolunun ardından deniz üzerinde hortum oluştu. Sahilden yaklaşık 2 mil açıkta oluşan ve 5 dakika süren hortumu görenler, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.