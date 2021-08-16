Görece'nin yolu asfaltlandı
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Görece'nin yolu asfaltlandı

Görece'nin yolu asfaltlandı
Bültenler - Haberler | Güncel

Menderes'te gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Görece İsmet İnönü Caddesi'nde yol yapım çalışmaları tamamlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Menderes Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yol yapım çalışmaları kapsamında Görece Ata Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde asfaltlama çalışmaları tamamlandı.

Çevre düzenlemesi yapıldı

Görece'nin en işlek caddeleri arasında yer alan yolda asfaltlama çalışmalarının ardından çevre düzenlemesi de yapıldı. Yapılan çalışma kapsamında kaldırım, aydınlatma ve peyzaj düzenlemeleri tamamlanarak yol kullanışlı hale getirildi.

Çalışmalar sürecek

İlçe genelinde yol yapım çalışmalarını ara vermeden sürdürdüklerini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz yol yapım çalışmaları kapsamında Görece Ata Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde asfaltlama çalışmalarımızı tamamladık. Ardından çevre düzenlemesi ve aydınlatma çalışmalarını gerçekleştirerek Görece'ye giden yolumuzu yeni ve kullanışlı hale getirdik. Hem İzmir Büyükşehir Belediyesi, hem de kendi ekiplerimizle birlikte yol çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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