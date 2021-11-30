Hizmet-İş ile Göre Belediyesi arasında TİS imzalandı

KAYSERİ (AA) - Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Nevşehir'in Göre Belediyesi ve Göre Belediyesi Personel Limited Şirketi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak imza altına alındı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Göre Belediyesi başkanlık makamında gerçekleştirilen törene Belediye Başkanı Mustafa Topçu, Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, belediye ve sendika yetkilileri katıldı.

İmzalanan toplu iş sözleşmeleri hakkında bilgi veren Çelik, sözleşmelerin yürürlük sürelerinin üç yıl olduğunu, sosyal haklara ve ücretlere her yıl için zam yapılacağını bildirdi.

Çalışanlara çeşitli sosyal haklar da kazandırdıklarını belirten Çelik, sözleşmede emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Topçu ise işçilerin alın teri kurumadan gereğini yerine getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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