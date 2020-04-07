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Kayseri, Develi

Gördüğü manzara karşısında şok oldu

Gördüğü manzara karşısında şok oldu Yavru köpeklerin ölüme terk edildiğini gören vatandaş: "Ben vicdan azabı çekiyorum, Allah size de vicdan azabı çektirsin" Kayseri'nin Develi ilçesinde terk edilen yavru köpeklerin birçoğunun öldüğünü ve yaşayan köpeklerin de aç kaldığını gören vatandaş,...

07.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:04
Gördüğü manzara karşısında şok oldu

Gördüğü manzara karşısında şok oldu

Yavru köpeklerin ölüme terk edildiğini gören vatandaş:

"Ben vicdan azabı çekiyorum, Allah size de vicdan azabı çektirsin"

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde terk edilen yavru köpeklerin birçoğunun öldüğünü ve yaşayan köpeklerin de aç kaldığını gören vatandaş, yavru köpekleri bırakanlara, "Yanımda ekmek ve su yok. Ben vicdan azabı çekiyorum, siz de vicdan azabı çekersiniz inşallah" diyerek tepki gösterdi.

İlçeye bağlı Soysallı ve Kızık mahalleleri arasında bulunan tarlada geziye çıkan bir vatandaş, yavru köpekler ile karşılaştı. Ölüme terk edilen yavru köpeklerden birkaç tanesi hayatını kaybederken, duyarlı bir vatandaş yetkililerden biran önce köpek yavrularının kurtarılmasını talep etti. Tarlaya köpek yavrularını bırakarak ölüme terk edenlerin ise kimliği henüz belirlenemedi.

Gördüğü manzara karşısında şok oldu

Kaynak: İHA

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Gördüğü manzara karşısında şok oldu
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