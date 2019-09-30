Gordion avm'de, 10'uncu yıla özel sokak hayvanları festivali

30.09.2019 13:41

Kaynak: DHA

ANKARA'da 150'den fazla mağazası ile hizmet veren Gordion Alışveriş Merkezi, 10'uncu yaşını özel bir sosyal sorumluluk projesi ile kutladı. 27-29 Eylül arasında yapılan 'MamaFest' etkinliğinde, sokak hayvanları için kedi veya köpek maması toplandı. Etkinlik kapsamında Türk Pop Müziği'nin efsane ismi Mazhar Alanson da konser verdi. Konser biletleri, mama bağışı karşılığında temin edildi.Başkent'te toplam 50 bin metrekarelik kiralanabilir alanda 150'den fazla mağazası ile hizmet veren Gordion Alışveriş Merkezi, 10'uncu yaşını özel bir sosyal sorumluluk projesi ile kutladı. Türkiye'de ilk kez düzenlenen ve 'MamaFest' adı verilen etkinlik kapsamında, hayvan barınaklarına bağışlanmak üzere kedi ve köpek maması bağışı yapıldı. Etkinlik kapsamında çocuklar için de çok sayıda renkli ve eğitici stantlar kuruldu.MAMA BAĞIŞI KARŞILIĞI KONSER BİLETİGordion AVM Müdürü Selin Anıl Oktay, Gordion AVM'nin 10'uncu yıl kutlamaları kapsamında çok anlamlı bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini, etkinlik alanlarında kurulan stantlarla çocukların sokak hayvanlarıyla ilgili çeşitli etkinliklere katılmalarının sağlandığını ifade ederek, söyle konuştu: "1 kilo mama bağışında bulunan tüm ziyaretçilerimiz, Mazhar Alanson konserine birer davetiye kazandı. Hayvan sahibi olan tüm ziyaretçilerimiz veteriner hekim ve kuaför hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma imkanı buldu. Burada toplanan bütün mamaları, Ankara Büyükşehir Belediyesi Gölbaşı Sokak Hayvanları Barınağı'na bağışlayacağız. Gordion yönetimi olarak 10'uncu yılımızı böyle bir sosyal sorumluluk projesi ile kutlamaktan mutluluk duyuyoruz."HAYRANLARINA MÜZİK ZİYAFETİ YAŞATTIEtkinliğin son gününde sahne alan sevilen sanatçı Mazhar Alanson'un konser biletleri de mama bağışı karşılığında temin edildi. Ankaralı olduğunu ve Gordion 10'uncu yılı özelinde konsere katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Alanson, 1.5 saat boyunca hayranlarına tam bir müzik ziyafeti yaşattı. Gordion AVM, 10'uncu yıl kutlamaları kapsamında ekim ve kasım ayında da yine çok özel etkinliklerle ev sahipliliği yapacak.