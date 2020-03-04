Gördesli öğrenciler şehitleri andı
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Gördesli öğrenciler şehitleri andı

Manisa'nın Gördes ilçesinde öğrenciler, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için anma töreni düzenledi.

04.03.2020 16:05 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:08
Gördesli öğrenciler şehitleri andı

'nın ilçesinde öğrenciler, 'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için anma töreni düzenledi.

Gördes Anadolu Lisesi bahçesinde öğretmenlerin de katıldığı etkinlikte, şehit askerlerin isimleri okudu.

Öğrenciler vücutlarıyla hilal sembolü oluştururken, dev Türk bayrağı açıldı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Gördesli öğrenciler şehitleri andı
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