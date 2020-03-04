Gördesli öğrenciler şehitleri andı
Manisa'nın Gördes ilçesinde öğrenciler, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için anma töreni düzenledi.
Manisa'nın Gördes ilçesinde öğrenciler, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için anma töreni düzenledi.
Gördes Anadolu Lisesi bahçesinde öğretmenlerin de katıldığı etkinlikte, şehit askerlerin isimleri okudu.
Öğrenciler vücutlarıyla hilal sembolü oluştururken, dev Türk bayrağı açıldı.
Kaynak: AA