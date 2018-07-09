Gördes ve Selendi'de Alt ve Üstyapı Çalışmaları

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Gördes ve Selendi ilçelerinde alt ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü 154 Mahalle Projesi kapsamında Gördes'in Dereçiftlik Mahallesi'nde 7 kilometre altyapı ile 13 bin metrekarelik üstyapı çalışmasına imza attı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde mahalleye öncelikle 3 kilometre içme suyu ve 4 kilometre kanalizasyon hattı döşendi. Altyapının ardından yine MASKİ tarafından başlatılan 13 bin metrekarelik kilit parke taş çalışması da tamamlandı.

Gördes'in Dereçiftlik Mahalle Muhtarı Ergül Paydaş, "Mahallemizin kanalizasyonu da içme suyu şebekesi de MASKİ tarafından tamamen yenilendi. Çok güzel bir çalışma oldu. Mahalle olarak çok memnunuz. Cengiz başkanımıza hizmetlerinden ötürü teşekkür ederiz, devamını da dört gözle bekleriz" diye konuştu.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesine bağlı Karşıova Mahallesi'nde imara yeni açılan yerleşim yerine içme suyu hattı döşemesi yaparak altyapı ihtiyacını karşıladı. MASKİ ekipleri tarafından sokağa inşa edilen yeni hat sayesinde, bölgede ikamet edecek olan vatandaşların altyapıyla ilgili sıkıntı yaşamalarının önüne geçildi.

Karşıova Mahalle Muhtarı Yusuf Azman, "Mahallemizde imara yeni açılan yerlerin hat ihtiyacı MASKİ ekiplerince giderildi. Yeni yerleşim yerlerinde ikamet eden vatandaşımız bu çalışma sayesinde sağlıklı ve kaliteli içme suyuna kavuştu. Mahalleli olarak çalışmalardan çok memnun kalıyoruz. Biz, sıkıntılarımızı gündeme getirmeden MASKİ yetkilileri bu sorunlarımıza anında çözüm buluyor. MASKİ, bizlere her zaman ilkleri yaşatıyor" dedi. - MANİSA