Gördes'ten Bereket Akacak

ZEYTİN VE ÜZÜMÜN BAŞKENTİ GÖRDES'İN SUYU İLE BULUŞUYOR

Zeytiniyle ve üzümüyle ünlü Manisa'nın Akhisar ve Gölmarmara ilçeleri, önümüzdeki yıl Gördes Barajı'nın suyu ile buluşacağını belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt AYDIN,' 50 bin 400 dekar tarım arazisini modern sulama ile tanıştıracak Akhisar-Gördes Sol sahil sulamasının yüzde 89'u bitirildi. Hedef yılsonu itibari ile tüm araziyi modern sulama hazır hale getirebilmektir. 97 bin 660 dekar araziyi kapsayan Akhisar Gördes Sağ Sahil Sulaması'na ise 2019 sezonundan itibaren aşamalı olarak su verilmesi hedeflenmektedir.

SOL SAHİL'İN 2018 SONUNDA TAMAMLANMASI HEDEFLENMEKTEDİR.

Akhisar Gördes Sol Sahil Sulamasında 154.000 metrelik boru imalatının 132 bin metresinin yapılduığının altını çizen DSİ Genel Müdürü Mevlüt AYDIN,'1077 sanat yapısından da 465 adedi tamamlandı. Proje kapsamında döşenen borular yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ile cam takviyeli plastik (CTP) borulardan oluşuyor. İstenen su basıncını yakalamak maksadıyla sisteme dahil edilen 3600 m3 hacmindeki maslak yapısı inşaatı da bitirilirken; yapıda yer alan basınç kırıcı ve debi düzenleyici vanaların mekanik montajları yapıldı. 'dedi.

ÇİFÇİNİN YÜZÜ GÜLECEK

50 bin 400 dekar verimli araziyi su ile buluşturacak proje ile bölge ve ülke ekonomisine ciddi katkılara sağlanacağını belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt AYDIN, 'Proje tamamlandığında üreticinin cebine başına 492 lira daha fazla para girecek. Projenin ülke ekonomisine katkısı ise her yıl 26 milyon 845 lira olacaktır.. Akhisar Gördes Sol Sahil Sulaması Projesi Akhisar'ın yanı sıra Gölmarmara ve Saruhanlı ile 8 mahallesini de kapsamaktadır. 'dedi.

45 MİLYON LİRA DAHA FAZLA KAZANDIRACAK

97 bin 660 dekar araziyi Gördes Barajı'nın suyu ile buluşturacak Akhisar-Gördes Sağ Sahil Sulama Projesi kapsamında ise 50 km CTP boru; 200 km HDPE boru olmak üzere toplam 250 km boru döşeneceğini ve 80 km de tahliye kanalı açılacağını belirten Genel Müdür AYDIN,' Toplulaştırma çalışmaları ile birlikte yürüyen çalışma kapsamında yılsonuna kadar 19.000 dekar arazinin sulamaya açılması ve projenin tamamlanan kısımlarına önümüzdeki yıldan itibaren aşama aşama su verilmesi hedeflenmektedir. Akhisar Gördes Sağ Sahil sulaması bitirildiğinde bölge çiftçisine yılda ortalama 45 milyon 560 bin lira ek gelir sağlanması hedeflenmektedir. 'dedi.